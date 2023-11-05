ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН» и поднялся на третью строчку

Сегодня, 5 ноября, в рамках 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу армейцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 33-й минуте Иброхимхалил Юлдошев с левого фланга навесил в центр штрафной, откуда набежавший Дмитрий Стоцкий головой забил рикошетом от штанги.

На 37-й минуте Келлвен на фланге отдал на Ивана Облякова, который подал на линию вратарской, где Фёдор Чалов опередил защитника и лёгким касанием отправил мяч в левый нижний угол.

На 40-й минуте Николай Калинский выполнил угловой с левого фланга, Никита Каккоев пробил головой, мяч попал в Александра Трошечкина и отскочил к Виктору Александрову, который с метра не промахнулся.

На 71-й минуте Аббосбек Файзуллаев с левого фланга подал на линию вратарской, где Юлдошев в борьбе с Антоном Заболотным отправил мяч в свои ворота.

На 73-й минуте Мойзес покатил в штрафную на Файзуллаева, Аббосбек от лицевой прострелил на дальний угол вратарской, где Виктор Давила отклеился от Юлдошева и головой отправил мяч в сетку.

На данный момент после 14 сыгранных матчей РПЛ ЦСКА поднялся на третью строчку и в своём активе имеет 24 очка. «Пари НН» находится на восьмой позиции с 20 баллами.