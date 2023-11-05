Телеграм-канал ЦСКА — о победе: мяч трижды стопроцентно пересёк линию ворот «Пари НН»

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В телеграм-канале ЦСКА прокомментировали волевую победу в матче 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:2).

«Мяч трижды стопроцентно пересёк линию ворот «Пари НН», что обеспечило нам победу в матче», — говорится в посте армейского клуба.

Напомним, на 32-й минуте матча ЦСКА — «Пари НН» арбитры не зафиксировали уход мяча в аут. После этого Иброхимхалил Юлдошев с левого фланга навесил в центр штрафной, откуда набежавший Дмитрий Стоцкий головой забил рикошетом от штанги.

По поводу этого эпизода высказался директор по связям ЦСКА Кирилл Брейдо, приложив видео с уходом мяча в аут, и написал: «Боковой? VAR?»

На данный момент после 14 сыгранных матчей РПЛ ЦСКА поднялся на третью строчку и в своём активе имеет 24 очка. «Пари НН» находится на восьмой позиции с 20 баллами.