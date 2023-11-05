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Глушаков — о «Спартаке»: все шишки на Абаскаля. Как-то нечестно получается

Глушаков — о «Спартаке»: все шишки на Абаскаля. Как-то нечестно получается
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Бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков высказался о предстоящем матче команд в рамках 14-го тура РПЛ.

«Буду ли смотреть матч «Локомотив» — «Спартак»? Сейчас буду ехать в поезде (из Костромы в Москву. — Прим. «Чемпионата»), не знаю, получится ли посмотреть. Если будет грузиться интернет, то посмотрю.

Болеть и переживать за кого‑то я не собираюсь. Пусть победит сильнейший. В «Спартаке» сложная ситуация, надо выкарабкиваться. Если Промес восстановится, только он один может вытащить команду. А всё остальное — шум‑гам… В «Локомотиве» же сейчас всё нормально, но команда шарахается вверх‑вниз. В общем, непредсказуемая игра.

Сейчас в «Спартаке» шаткая обстановка? Это всегда нагнетается болельщиками и СМИ. Я не считаю, что Абаскаль в чём‑то виноват. Он выигрывал, тренировал, всё было нормально. Сейчас всё плохо — все шишки на Абаскаля. Как‑то нечестно получается. Надо и футболистам «поковыряться» в себе, посмотреть, что в клубе творится. Только так.

Придёт другой тренер, и дела пойдут в гору? Нет, не думаю, что Абаскаль всему виной», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

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