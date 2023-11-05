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Сергей Юран прокомментировал поражение «Пари НН» в матче с ЦСКА

Сергей Юран прокомментировал поражение «Пари НН» в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал поражение нижегородцев в матче 14-го тура МИР РПЛ с ЦСКА (2:3).

«Всё получилось. Три нелепых мяча пропустили зеркальных. Не может мяч пролетать вдоль вратарской. В целом работало то, что мы планировали. Забили мячи, могли ещё. Довольны игроками, играли с самоотдачей. У ЦСКА были панические моменты, где переходили на простой футбол. Хочется большего, но проиграли. Думаю, на ничью наиграли.

Изначально обращали внимание, что нельзя давать разбегаться игрокам ЦСКА и затаскивать мяч. Что и получилось индивидуально. Не хватило плотности. Второй и третий голы однотипные с одного фланга, будем разбирать», – передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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