Сергей Юран прокомментировал поражение «Пари НН» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал поражение нижегородцев в матче 14-го тура МИР РПЛ с ЦСКА (2:3).

«Всё получилось. Три нелепых мяча пропустили зеркальных. Не может мяч пролетать вдоль вратарской. В целом работало то, что мы планировали. Забили мячи, могли ещё. Довольны игроками, играли с самоотдачей. У ЦСКА были панические моменты, где переходили на простой футбол. Хочется большего, но проиграли. Думаю, на ничью наиграли.

Изначально обращали внимание, что нельзя давать разбегаться игрокам ЦСКА и затаскивать мяч. Что и получилось индивидуально. Не хватило плотности. Второй и третий голы однотипные с одного фланга, будем разбирать», – передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.