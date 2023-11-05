В «Локомотиве» подтвердили интерес к полузащитнику «Оренбурга» Вере

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал информацию об интересе железнодорожников к полузащитнику «Оренбурга» Лукасу Вере.

«Интерес есть. Мы ведём переговоры», — приводит слова Ульянова «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера близок к переходу в московский «Локомотив». По сведениям источника, клубы практически договорились между собой о переходе 26-летнего футболиста. Сумма трансфера составит € 3 млн. Личный контракт с Верой уже согласован.

В «Оренбург» Вера перебрался летом 2022 года из аргентинского клуба «Ланус». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 12 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу.