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ЦСКА не проигрывает в девяти матчах РПЛ подряд впервые с сезона-2016/2017

ЦСКА не проигрывает в девяти матчах РПЛ подряд впервые с сезона-2016/2017
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Московский ЦСКА увеличил свою беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до девяти матчей. В последний раз у армейцев была серия лучше в сезоне-2016/2017. Тогда красно-синие не проигрывали 13 игр подряд, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Напомним, сегодня, 5 ноября, в рамках 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Голами в составе москвичей отметились Фёдор Чалов и Виктор Давила. Ещё один гол в свои ворота отправил защитник «Пари НН» Иброхимхалил Юлдошев.

После 14 сыгранных матчей ЦСКА поднялся на третью строчку чемпионата России. Армейцы имеют в своём активе 24 очка. «Пари НН» с 20 очками находится на восьмой позиции.

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