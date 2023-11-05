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Главный тренер ЦСКА Федотов высказался о победе над «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Федотов высказался о победе над «Пари НН»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал волевую победу своей команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:2).

«Мы исходили из того, что они привыкли и адаптировались к нашему развитию атак. Нужно было поменять лица каждому из флангов. Мы нашли этот момент и забили два гола.

Мы доминировали, искали лазейки, но не хватало заключительного паса с фланга. Ко второму голу привела потеря концентрации. Здесь нужно помогать друг другу вовремя вернуться в игру, не терять её. Мы готовились к тяжёлой, вязкой игре, местами даже грубой. Соперник часто сбивал скорость атак, наш темп, чего нам не хватало», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, на данный момент после 14 сыгранных матчей РПЛ ЦСКА поднялся на третью строчку и в своём активе имеет 24 очка. «Пари НН» находится на восьмой позиции с 20 баллами.

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