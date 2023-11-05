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Детский тренер Дзюбы: «Спартаку» не хватает такого форварда, как Артём

Детский тренер Дзюбы: «Спартаку» не хватает такого форварда, как Артём
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Детский тренер нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы Александр Шупляков заявил, что «Спартаку» не хватает такого форварда, как его бывший подопечный.

«Кризис Дзюбы в «Локомотиве»? Не с Килианом Мбаппе же его сравнивать. Физически и психологически он в порядке. Но такое бывает — качели.

Вот «Спартаку» не хватает такого форварда, как Дзюба. Как лидер он потащил бы за собой родной клуб. Артём — хребет: ругается, но не прячется и ни под кого не прогибается. Он футбольный гамбит, который правильно принимает тактические решения. Конечно, решать главному тренеру, но вы же знаете, какая там политика. Он бы не переходил в команды, если бы чувствовал, что его там не будут уважать», — приводит слова Шуплякова Sport24.

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МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Хлусевич – 38'
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