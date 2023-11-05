Абаскаль прокомментировал отсутствие Соболева в старте «Спартака» на матч с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал выбор стартового состава на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» и отсутствие в нём форварда Александра Соболева, а также рассказал о состоянии нападающего красно-белых Квинси Промеса. Напомним, матч пройдёт сегодня, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Кто будет центральным нападающим в отсутствие Соболева? Мы три матча провели по новой схеме. Соболев в одном из матчей выходил в старте, выходил и на замену. Ничего особого нет, у нас много футболистов, способных сыграть в атаке. Насколько большая проблема отсутствие Бабича? Это не может не повлиять, но Никита Чернов показал себя хорошо, он заслуживает места в стартовом составе, удачи ему сегодня.

Как против такого «Локомотива» я намерен строить свою игру? «Локомотив» — хорошая команда, они хорошо используют центр поля и фланги. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы остановить соперника и добиться результата.

В какой форме Промес, что жду от него? Всё хорошо, после матча с «Пари НН» у Квинси и Медины были небольшие повреждения. Оба провели полноценную тренировочную неделю, они готовы.

Четыре матча подряд проигрываем на выезде? Это просто статистика, серии всегда когда‑то заканчиваются», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 20 очков и занимает восьмое место в чемпионате. В свою очередь, «Спартак» за аналогичное количество матчей также заработал 20 очков, но расположился на седьмой строчке.

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