Обляков — о первом голе ЦСКА: Чалов говорит, что микрокасание было. Увидим, как решат

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу в матче 14-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:2).

«Кто всё‑таки забил первый гол? Я, честно, не знаю. Хороший матч, тяжёлый. Третья игра на неделе нелегко даётся. Мы проявили характер, заслуженно победили, переломили ход матча. Федя (Чалов. — Прим. «Чемпионата») говорит, что у него какое‑то микрокасание было, но увидим, как решат. Я всегда рад и голевым передачам. Главное, что команда забила.

Что было в раздевалке в перерыве, когда уступали в счёте? Поговорили, и тренерский штаб сказал, и между собой. Сказали, что ничего не потеряно, игры легко переламываются. Мы создавали моменты, чуть ошибались, нам со стандарта забили, будем работать над этим.

Как готовились к перестроениям, когда поменялась схема? Не готовились. Есть одна схема, но игра так складывалась, что нужно было добавлять игрока в атаку, защитника убирать. Перестраивались на четыре защитника, это сработало, забили два гола. Как в одиночку игралось в опорной зоне? Я не в одиночку играл. Саша Зделар поднялся ко мне. Всё было хорошо.

Это самый эмоциональный матч сезона? Нет, наверное. Третья игра на неделе тяжело даётся, но мы вытащили из себя эмоцию какую‑то и добавили её игре. Все молодцы, радости от этого ещё больше», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».