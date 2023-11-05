Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монако» — «Брест»: гости вышли вперёд, но гол отменили

«Монако» — «Брест»: гости вышли вперёд, но гол отменили
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 ноября, проходит матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Монако» и «Брест». Игра проводится на стадионе «Луи II» (Монако). В качестве главного арбитра встречи выступает Эрик Ваттеллье. Его ассистенты — Валентен Эврар и Сириль Мюнье. Встреча началась в 19:05 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 10-й минуте Жереми ле Дуарон открыл счёт, но после просмотра VAR мяч отменили.

Франция - Лига 1 . 11-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 19:05 МСК
Монако
Монако
2-й тайм
2 : 0
Брест
Брест
1:0 Закария – 16'     2:0 Головин – 70'    

После 10 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 20 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Лиги 1 «Брест» заработал 15 очков и располагается на шестой строчке.

В минувшем сезоне французского чемпионата команды встречались дважды. В первом круге монегаски одержали победу со счётом 1:0, во втором круге «Монако» победил со счётом 2:1.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android