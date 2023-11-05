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Чалов: переход ЦСКА на четыре защитника сыграл главную роль в победе над «Пари НН»

Чалов: переход ЦСКА на четыре защитника сыграл главную роль в победе над «Пари НН»
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, что помогло армейцам одержать победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги (3:2).

«Они играли достаточно хорошо, цеплялись за мячи, проводили быстрые контратаки. Было непросто, но сегодня удача была на нашей стороне.

Переход на четыре защитника сыграл главную роль. «Нижний», может, оказался не готов к этому перестроению», – передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, на данный момент после 14 сыгранных матчей в Российской Премьер-Лиге ЦСКА поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата и в своём активе имеет 24 очка. «Пари НН» находится на восьмой позиции, набрав 20 очков за те же 14 встреч.

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