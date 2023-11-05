Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард ЦСКА Чалов ответил, есть ли у него цель стать лучшим бомбардиром сезона

Форвард ЦСКА Чалов ответил, есть ли у него цель стать лучшим бомбардиром сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов, после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:2), высказался о гонке лучших бомбардиров чемпионата.

«Есть ли цель стать лучшим бомбардиром сезона или превзойти свой результат? Пока не загадывал. Конечно, очень рад, что получается забивать в каждой игре. Три игры — четыре гола», – передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В текущем розыгрыше чемпионата России на счету Фёдора восемь забитых мячей. Лидирует в гонке бомбардиров нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра, забивший 11 голов.

Напомним, сегодня, 5 ноября, в рамках 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Голами в составе москвичей отметились Фёдор Чалов и Виктор Давила. Ещё один гол в свои ворота отправил защитник «Пари НН» Иброхимхалил Юлдошев.

Материалы по теме
Обляков — о первом голе ЦСКА: Чалов говорит, что микрокасание было. Увидим, как решат
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android