Форвард ЦСКА Чалов ответил, есть ли у него цель стать лучшим бомбардиром сезона

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов, после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:2), высказался о гонке лучших бомбардиров чемпионата.

«Есть ли цель стать лучшим бомбардиром сезона или превзойти свой результат? Пока не загадывал. Конечно, очень рад, что получается забивать в каждой игре. Три игры — четыре гола», – передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В текущем розыгрыше чемпионата России на счету Фёдора восемь забитых мячей. Лидирует в гонке бомбардиров нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра, забивший 11 голов.

Напомним, сегодня, 5 ноября, в рамках 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Голами в составе москвичей отметились Фёдор Чалов и Виктор Давила. Ещё один гол в свои ворота отправил защитник «Пари НН» Иброхимхалил Юлдошев.