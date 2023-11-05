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Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов проводит 200-й матч за клуб

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов проводит 200-й матч за клуб
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Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» стал для полузащитника Дмитрия Баринова 200-м в составе железнодорожников.

27-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников игрок выступает с 2015 года. Вместе с московским клубом футболист стал чемпионом России и трёхкратным обладателем Кубка России.

В эти минуты на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» проходит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости идёт 23-я минута, счёт 0:0.

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