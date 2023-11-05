Украинский футболист Шевченко напал на судью матча, повторив удар Зидана по Матерацци

В матче 15-го тура Первой лиги Украины в городе Горишние Плавни произошёл скандальный эпизод между местной командой «Горняк-Спорт» и «Диназом» из Вышгорода. Главным виновником скандала стал нападающий гостей Вячеслав Шевченко, который ударил главного арбитра встречи Василия Файду во втором тайме.

На 60-й минуте матча при счёте 0:1 в пользу клуба «Горняк-Спорт» Шевченко, недовольный работой рефери, начал высказывать ему претензии, за что получил предупреждение. Украинский футболист не успокоился, продолжал неадекватно себя вести, за что всего через четыре минуты Файда показал ему красную карточку.

Шевченко получил красную карточку за неадекватное поведение Фото: «Обозреватель»

Это настолько разозлило Шевченко, что он бросился на арбитра, ударив того головой в грудь в стиле удара Зинедина Зидана по Марко Матерации в финале чемпионата мира 2006 года.

Вячеслав Шевченко нанёс удар по судье матча в стиле Зидана Фото: «Обозреватель»

На защиту судьи бросились игроки обеих команд, с трудом отогнав Шевченко. Тот не с первой попытки покинул поле, несколько раз порываясь вернуться к арбитру и продолжить выяснение отношений.

Футболисты «Горняка» с трудом отогнали Шевченко от судьи Фото: «Обозреватель»

В итоге матч закончился со счётом 2:0 в пользу клуба «Горняк-Спорт».

38-летний Шевченко успел поиграть в таких клубах, как «Сталь», «Александрия» ташкентский «Локомотив», узбекский «Казылкум» и российский «Торпедо-Металлург».