Станислав Черчесов посетил матч «Локомотив» — «Спартак», надев шарф железнодорожников

Сегодня, 5 ноября, проходит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче 0:0.

Бывший главный тренер сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов посетил матч «Локомотив» — «Спартак». Напомним, Черчесова ранее связывали с возможным назначением в качестве нового главного тренера красно-белых. Однако на этот матч Станислав пришёл в шарфе «Локомотива».

Черчесов посетил матч «Локомотив» — «Спартак», надев шарф железнодорожников Фото: Скриншот с трансляции «Матч Премьер»

После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 20 очков и занимает восьмое место в чемпионате. В свою очередь, «Спартак» за аналогичное количество матчей также заработал 20 очков, но расположился на седьмой строчке.