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Гендиректор «Пари НН» — о матче с ЦСКА: досадный проигрыш, подаренный сопернику

Гендиректор «Пари НН» — о матче с ЦСКА: досадный проигрыш, подаренный сопернику
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов прокомментировал поражение в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).

«Досадный проигрыш, подаренный сопернику. Ошибки с нашей стороны повлияли на результат. Хотя, не для красного словца, играли мы хорошо.

Уверен, что мы подарили яркие и незабываемые эмоции нашим болельщикам. Взаимно получили от вас мощный заряд поддержки. Спасибо каждому, кто был на стадионе. И тем, кто болел дома и в нашей фан-зоне.

Без проигрышей не бывает побед. В том, что мы можем показывать сильную игру, уже никто не сомневается.

Сделаем работу над ошибками дома. И снова в бой. Нижегородцы не могут не выстоять. И не отступят!» — написал Мелик‑Гусейнов в своём телеграм‑канале.

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