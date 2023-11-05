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«Локомотив» — «Спартак»: первый тайм прошёл без голов

«Локомотив» — «Спартак»: первый тайм прошёл без голов
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Сегодня, 5 ноября, проходит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Хлусевич – 38'

На 39-й минуте матча «Локомотив» убежал в опасную контратаку, в результате чего защитник «Спартака» Даниил Хлусевич сбил Антона Миранчука на радиусе штрафной. VAR расценил это нарушение как фол последней надежды — Павел Кукуян показал Хлусевичу прямую красную карточку. В результате был назначен штрафной удар, который «Локомотив» не реализовал. Первый тайм матча прошёл без голов — 0:0.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках РПЛ. Оба раза победы одерживал «Спартак» — 1:0 и 2:1.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 20 очков и занимает восьмое место в чемпионате. В свою очередь, «Спартак» за аналогичное количество матчей также заработал 20 очков, но расположился на седьмой строчке.

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