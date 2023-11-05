Тимур Гурцкая: «Спартак» идёт не туда, Абаскаля надо убирать

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что московский «Спартак» идёт не туда, поэтому надо увольнять главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«У «Спартака» нет готового решения по тренеру, которого бы все внутри поддержали. Скорее всего, ищут русского тренера. Есть группа людей, которая будет советовать иностранца. Нет внутри клуба чёткой позиции. Из-за этого не хотят брать вынужденного тренера — как Марцел Личка в «Динамо» — которому будут помогать на полшишки. Говорится про карт-бланш, но по тревожным лицам руководства вижу, что зреет решение — команда идёт не туда, надо Абаскаля убирать. То, что Абаскаль говорит, что учится, — это странно для болельщиков, потому что учится на первой или второй команде страны, которая не идёт даже в тройке.

Что 13 туров прошлого чемпионата весной, что сейчас вытаскивают игроки. Нет ни постоянной схемы, ни постоянного состава — Александр Соболев или Квинси Промес вырывают матчи, но стабильности нет. Положительного ничего не вижу», — приводит слова Гурцкая «РБ Спорт».

В данный момент проходит матч 14-го тура МИР РПЛ «Локомотив» — «Спартак», где счёт не открыт, но при этом красно-белые находятся в меньшинстве после удаления Даниила Хлусевича.