«Монако» — «Брест»: Головин увеличил преимущество хозяев

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Сегодня, 5 ноября, проходит матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Монако» и «Брест». Игра проводится на стадионе «Луи II» (Монако). В качестве главного арбитра встречи выступает Эрик Ваттеллье. Его ассистенты — Валентен Эврар и Сириль Мюнье. Встреча началась в 19:05 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 10-й минуте Жереми ле Дуарон открыл счёт, но после просмотра VAR мяч отменили.

На 16-й минуте Александр Головин исполнил угловой, голкипер соперника ошибся на выходе из ворот, а Денис Закария головой отправил мяч в сетку ворот.

На 70-й минуте после серии быстрых передач Головин получил мяч у линии штрафной, чуть продвинулся вперёд и технично пробил в угол ворот.

После 10 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 20 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Лиги 1 «Брест» заработал 15 очков и располагается на шестой строчке.

В минувшем сезоне французского чемпионата команды встречались дважды. В первом круге монегаски одержали победу со счётом 1:0, во втором круге «Монако» победил со счётом 2:1.