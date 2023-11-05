«Монако» благодаря голу и ассисту Головина обыграл «Брест»

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Сегодня, 5 ноября, проходил матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Брест». Игра проводилась на стадионе «Луи II» (Монако). В качестве главного арбитра встречи выступал Эрик Ваттеллье. Его ассистентами были Валентен Эврар и Сириль Мюнье. Встреча началась в 19:05 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 10-й минуте Жереми ле Дуарон открыл счёт, но после просмотра VAR мяч отменили.

На 16-й минуте Александр Головин исполнил угловой, голкипер соперника ошибся на выходе из ворот, а Денис Закария головой отправил мяч в сетку ворот.

На 70-й минуте после серии быстрых передач Головин получил мяч у линии штрафной, чуть продвинулся вперёд и технично пробил в угол ворот.

На 90+3-й минуте Лилиан Брассье получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

На данный момент после 11 сыгранных матчей во французской Лиге 1 «Монако» располагается на второй строчке с 23 очками. «Брест» находится на шестой позиции с 15 баллами.