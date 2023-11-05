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Станислав Черчесов надел шарф «Спартака»

Станислав Черчесов надел шарф «Спартака»
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Сегодня, 5 ноября, проходит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На данный момент счёт 1:1.

Бывший главный тренер сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов посетил матч «Локомотив» — «Спартак». Изначально на этот матч Станислав пришёл в шарфе «Локомотива», однако вскоре российский специалист надел шарф красно-белых.

Фото: Кадр из трансляции

После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 20 очков и занимает восьмое место в чемпионате. В свою очередь, «Спартак» за аналогичное количество матчей также заработал 20 очков, но расположился на седьмой строчке.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зиньковский – 53'     1:1 Дзюба – 64'    
Удаления: нет / Хлусевич – 38'
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