Станислав Черчесов надел шарф «Спартака»

Сегодня, 5 ноября, проходит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На данный момент счёт 1:1.

Бывший главный тренер сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов посетил матч «Локомотив» — «Спартак». Изначально на этот матч Станислав пришёл в шарфе «Локомотива», однако вскоре российский специалист надел шарф красно-белых.

Фото: Кадр из трансляции

После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 20 очков и занимает восьмое место в чемпионате. В свою очередь, «Спартак» за аналогичное количество матчей также заработал 20 очков, но расположился на седьмой строчке.