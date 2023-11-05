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Экс-игрок «Краснодара» — о «Зените»: лидеров нет, и поэтому не так просто даются очки

Экс-игрок «Краснодара» — о «Зените»: лидеров нет, и поэтому не так просто даются очки
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ, а также порассуждал о «Зените».

«Останется ли «Краснодар» лидером чемпионата до зимнего перерыва? Это будет решаться в Питере в матче с «Зенитом». Сойдутся две команды и между собой решат. Либо они увеличат отрыв, либо потеряют лидерство. Очная встреча всё расставит по своим местам.

«Зенит» возвращается к кондициям прошлого сезона? Тяжело судить, не сказать, что они с какой-то лёгкостью набирают очки. Лидеров нет, и поэтому не так просто даются очки. Команда вверху турнирной таблицы, но говорить о том, что они возвращаются к прошлогоднему своему состоянию, наверное, тяжело, потому что исполнителей таких сейчас в команде нет. Крепкая и боевая команда с высоким мастерством», — приводит слова Синицына Metaratings.

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