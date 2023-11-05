«Ливерпуль» избежал поражения от «Лутона» благодаря голу на 90+5-й минуте

Сегодня, 5 ноября, состоялся матч 11-го тура английской Премьер-лиги между футбольным клубом «Лутон Таун» и «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Первый гол в матче был забит на 80-й минуте. Отличился бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Тахит Чонг, а голевую передачу отдал защитник «Манчестер Сити» Исса Каборе, проводящий текущий сезон в аренде в «Лутоне». «Ливерпуль» смог избежать поражения благодаря голу колумбийца Луиса Диаса на 90+5-й минуте.

После этой ничьей в активе «Лутон Таун» стало шесть очков. Команда поднялась на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Юргена Клоппа с 24 очками расположились на третьем месте.