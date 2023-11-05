Федотов — в раздевалке ЦСКА: у нас есть желание двигаться по турнирной таблице вверх

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после матча 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:2) высказался в раздевалке команды.

«Парни, вот это футбол во всех его проявлениях. Слава богу, мы не растерялись. Мы ещё раз говорим, что у нас есть дух, есть мастерство и есть желание двигаться по турнирной таблице вверх. Поэтому с победой, браво!» — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

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Напомним, на 32-й минуте матча ЦСКА — «Пари НН» арбитры не зафиксировали уход мяча в аут. После этого Иброхимхалил Юлдошев с левого фланга навесил в центр штрафной, откуда набежавший Дмитрий Стоцкий головой забил рикошетом от штанги.

На данный момент после 14 сыгранных матчей РПЛ ЦСКА поднялся на третью строчку и в своём активе имеет 24 очка. «Пари НН» находится на восьмой позиции с 20 баллами.