Гол Дзюбы помог «Локомотиву» сыграть вничью со «Спартаком» в матче 14-го тура РПЛ

Завершился матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» со счётом 1:1.

На 38-й минуте матча «Локомотив» убежал в опасную контратаку, в результате чего защитник «Спартака» Даниил Хлусевич сбил Антона Миранчука на радиусе штрафной. VAR расценил это нарушение как фол последней надежды — Павел Кукуян показал Хлусевичу прямую красную карточку. В результате был назначен штрафной удар, который «Локомотив» не реализовал. Первый тайм матча прошёл без голов.

В начале второго тайма, на 53-й минуте, Антон Зиньковский с передачи Квинси Промеса открыл счёт, выведя «Спартак» вперёд. На 63-й минуте нападающий «Локомотива» Артём Дзюба сравнял счёт во встрече. Обе команды имели множество хороших моментов для того, чтобы выйти вперёд, но сделать это так и не смогли — гол Дзюбы так и остался последним в этой игре.

После данного матча «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 21 очко после 14 матчей. «Локомотив», в свою очередь, располагается на шестой позиции, набрав также 21 очко в 14 встречах.