Голкипер «Балтики» Латышонок получил повреждение внутренней боковой связки колена

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Вратарь калининградской «Балтики» Евгений Латышонок получил травму колена в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

«По итогам матча против «Зенита» у Евгения Латышонка диагностировано повреждение внутренней боковой связки колена. Наш вратарь пропустит оставшиеся матчи осенней части сезона.

Женя, все наши мысли с тобой! Желаем скорейшего возвращения!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Напомним, в субботу, 4 ноября, состоялся матч 14-го тура РПЛ, в котором «Балтика» принимала санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась победой гостей — 2:0. Голами отметились Иван Сергеев и Матео Кассьерра.

После 14 сыгранных матчей «Зенит» занимает второе место, набрав 29 очков. «Балтика» с 11 очками в активе располагается на предпоследней, 15‑й строчке.