«Спартак» не проигрывает в 10 подряд московских дерби в РПЛ — их лучшая серия с 2005 года

Сегодня, 5 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» со счётом 1:1.

Таким образом, «Спартак» не проигрывает в 10 подряд московских дерби в РПЛ – это лучшая серия команды с 2005–2007 годов, когда было 14 матчей подряд без поражений в московских дерби.

Напомним, «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 21 очко после 14 матчей. «Локомотив», в свою очередь, располагается на шестой позиции, набрав также 21 очко в 14 встречах.