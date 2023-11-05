Болельщики «Милана» вывесили баннер против войны

Болельщики итальянского «Милана» на матче 11-го тура Серии А с «Удинезе» (0:1) вывесили баннер против войны.

На баннере было написано: «Молчать надо над спящими детьми, а не когда они умирают. Прекратите все войны».

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее войной и приступил к ответным действиям.

На данный момент после 11 сыгранных матчей в итальянской Серии А «Милан» располагается на третьей строчке с 24 очками, имея уже три поражения в этом сезоне. Лидером чемпионата является другая миланская команда – «Интер», у которого 28 баллов. На второй позиции находится «Ювентус», у которого 23 очка и при этом ещё игра в запасе.