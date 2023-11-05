Тимур Сулейманов: у Дзюбы много соперников, на которых он заряжен. Нет ещё «Томи» в РПЛ

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал гол Артёма Дзюбы в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1), а также высказался об упущенном моменте Дмитрия Рыбчинского.

«Мяч Дзюбы — это великолепно. Максим Глушенков молодец, всё сделал, Дзюба в своей манере завершил. Смотрел с бровки, понравился гол. У Артёма много соперников, на которых он заряжен. Нет ещё «Томи» в Премьер‑Лиге.

Упущенный момент у Рыбчинского — там не хватило точности в завершении. 90% должен был быть гол. Что скажем ему? Начнём бить его (смеётся). Его можно только подбодрить, чтобы в следующем матче он ударил щекой», — сказал Сулейманов в эфире «Матч ТВ».

После данного матча «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 21 очко после 14 матчей. «Локомотив», в свою очередь, располагается на шестой позиции, набрав также 21 очко в 14 встречах.