Абаскаль: Литвинов важен для нас и должен играть. Если это ещё одна травма, то я не знаю

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил замену защитника красно-белых Руслана Литвинова по ходу встречи 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1), а также рассказал о его состоянии после матча

«Замена Литвинова? Просто он до смерти устал. Если это ещё одна травма, то я не знаю… Он важен для нас, он должен играть.

Это просто часть процесса. На замену вышел Мозес, потому что он мог дать контроль мяча, надёжность в передачах. Что касается Денисова, у него было самое большое количество минут до этого момента. Но это часть процесса. Каждый должен это осознавать и искать возможность роста», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 5 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» со счётом 1:1.

После данного матча «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 21 очко после 14 матчей. «Локомотив», в свою очередь, располагается на шестой позиции, набрав также 21 очко в 14 встречах.