«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано»: стартовые составы команд на матч 12-го тура Ла Лиги

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Сегодня, 5 ноября, состоится матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют мадридский «Реал» и «Райо Вальекано». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу » в Мадриде, Испания. В качестве главного арбитра выступит Хуан Мартинес Мунуэра из Испании. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Реал» Мадрид: Аррисабалага, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Гарсия, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Модрич, Винисиус, Хоселу.

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Лежён, Мумин, Эспино, Рациу, Мартин, Сисс, Лопес, Паласон, Гарсия, де Томас.

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги в первом круге «Райо Вальекано» одержал победу со счётом 3:2. В ответном матче «Реал» Мадрид оказался сильнее, победив со счётом 2:1.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.