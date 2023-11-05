Защитник «Спартака» Денисов: всегда хочется большего, но победить в такой игре тяжело

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов после матча 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1) заявил, что всегда хочется большего, но победить в такой игре тяжело.

«Конечно, всегда хочется большего. Но было бы тяжело победить по такой игре, с красной карточкой в первом тайме. Очень рад, что команда смогла забить. Один мяч пропустили, но со стороны смотрелись хорошо. Рад за команду», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после данного матча «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 21 очко после 14 матчей. «Локомотив», в свою очередь, располагается на шестой позиции, набрав также 21 очко в 14 встречах.