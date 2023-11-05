Сулейманов: матч со «Спартаком» должен был закончиться в пользу «Локо». К сожалению, ничья

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал ничью в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«1:1 — не то, что мы хотели. По игре у нас было много моментов во втором тайме. Матч должен был закончиться в нашу пользу. К сожалению, ничья.

Удивило, что «Спартак», оставшись в меньшинстве, играл не на ничью, а на победу? Они молодцы, нужно отдать им должное. У них очень быстрые края. Центральным нападающим, честно говоря, не помню, кто был. Но если Соболева не было, значит, все быстрые были. Хорошо выбегали.

Чего не хватило? Завершения. Тренер всегда требует прессинг, играть вперёд, это самое главное. По игре мы не можем постоянно прессинговать, если они хорошо выбегают, где‑то надо и подсесть. Второй тайм надо было начинать с прессинга? Согласен», — сказал Сулейманов в эфире «Матч ТВ».