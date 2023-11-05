Тренер «Локомотива» Галактионов объяснил поздний выход Пиняева в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил выбор игроков на прошедший матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1), в частности поздний выход нападающего Сергея Пиняева.

«Куликов достаточно неплохо отыграл на Кубок. Нужен был игрок в опорной зоне, который даст динамики. С потерей Карпукаса мы ищем сочетания с Бариновым.

С игроками как Пиняев нужно быть аккуратнее. Решили, что он выйдет позже, чтобы дать динамику», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 5 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» со счётом 1:1.

После данного матча «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 21 очко после 14 матчей. «Локомотив», в свою очередь, располагается на шестой позиции, набрав также 21 очко в 14 встречах.