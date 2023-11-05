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Капитан «Спартака» Джикия подтвердил, что у него перелом ребра

Капитан «Спартака» Джикия подтвердил, что у него перелом ребра
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Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия подтвердил, что у него перелом ребра.

«Самочувствие получше. Скоро буду в строю. На днях сделаем осмотр, и уже врачи примут решение, выхожу я в общую группу или нет. Это был перелом ребра. Уже прошло больше двух недель», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Джикия сломал ребро на тренировке. Отмечалось, что капитан красно-белых пропустит около месяца. Джикия выступает за «Спартак» на протяжении шести лет (с 2017 года). За последние пять матчей РПЛ он ни разу не выходил на поле в стартовом составе. Контракт игрока с московским клубом действует до конца мая 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6,5 млн.

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