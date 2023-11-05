Галактионов: ненужный брак внёс нестабильность в действия «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о высоком прессинге игроками «Спартака» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1).

«Были готовы к этому, но выход из-под прессинга делают разные группы игроков. «Спартак» нас накрывал, у нас были браки в передаче. Самое главное, чтобы в спорных мячах мы не теряли их, а таких моментов в первом тайме было много. Такой ненужный брак внёс нестабильность в наши действия», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После данного матча «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 21 очко после 14 матчей. «Локомотив», в свою очередь, располагается на шестой позиции, набрав также 21 очко в 14 встречах.