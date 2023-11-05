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Галактионов высказался о травме Глушенкова в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о травме нападающего Максима Глушенкова, полученной в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

«Повреждение не дало Глушенкову принять дальнейшее участие в матче. Насколько серьёзно, покажет обследование. По горячим следам сложно говорить», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, на 77-й минуте встречи нападающий «Локомотива» Максим Глушенков получил травму колена и был заменён. Вместо него вышел Тимур Сулейманов.

После данного матча «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 21 очко после 14 матчей. «Локомотив», в свою очередь, располагается на шестой позиции, набрав также 21 очко в 14 встречах.