Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов поделился ожиданиями от матча Кубка России с «Балтикой»

Галактионов поделился ожиданиями от матча Кубка России с «Балтикой»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой».

«Если соперник прошёл в следующий раунд, то он представляет определённую угрозу. С «Балтикой» мы уже встречались, очень хорошая команда. Ожидаем сложного матча», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 3 ноября прошла жеребьёвка 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России, где железнодорожникам досталась «Балтика».

На данный момент после 14 сыгранных матчей МИР РПЛ «Локомотив» располагается на шестой позиции, набрав 21 очко. «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе такое же количество баллов.

Материалы по теме
Дзюба опять забил «Спартаку»! Но команда Абаскаля почти идеально сыграла в меньшинстве
Дзюба опять забил «Спартаку»! Но команда Абаскаля почти идеально сыграла в меньшинстве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android