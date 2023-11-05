Галактионов поделился ожиданиями от матча Кубка России с «Балтикой»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой».

«Если соперник прошёл в следующий раунд, то он представляет определённую угрозу. С «Балтикой» мы уже встречались, очень хорошая команда. Ожидаем сложного матча», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 3 ноября прошла жеребьёвка 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России, где железнодорожникам досталась «Балтика».

На данный момент после 14 сыгранных матчей МИР РПЛ «Локомотив» располагается на шестой позиции, набрав 21 очко. «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе такое же количество баллов.