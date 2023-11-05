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Геогрий Джикия прокомментировал ничью «Спартака» в матче с «Локомтивом»

Защитник и капитан «Спартак» Георгий Джикия прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Были хорошие моменты, в конце могли забить. Играли в меньшинстве долгое время, было удаление. Хотели выиграть, но сегодня ничья», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 5 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» со счётом 1:1.

После данного матча «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 21 очко после 14 матчей. «Локомотив», в свою очередь, располагается на шестой позиции, набрав также 21 очко в 14 встречах.