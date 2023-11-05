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Геогрий Джикия высказался о матче сборной России с Кубой в Волгограде

Геогрий Джикия высказался о матче сборной России с Кубой в Волгограде
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия после матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1) прокомментировал проведение матча сборной России с Кубой на стадионе в Волгограде.

«Я уже не раз говорил, что ко всем относимся с уважением. В ситуации, с которой мы сегодня столкнулись, нужно искать соперников. Кого руководство находит — с теми и играем.

Думаю, в Волгограде соберётся полный стадион. По крайней мере, всем бы этого хотелось. То, что люди в Волгограде любят футбол и придут на сборную, — это факт», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 3 ноября Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» и начнётся в 19:30 мск. Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА.

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