Пруцев: на второй тайм с «Локо» «Спартак» вышел заряженный, один за всех и все за одного

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Понятное дело, хотели победить, дерби всё‑таки. Играли в меньшинстве с конца первого тайма. Вдесятером было тяжело, но всё равно были моменты, могли забивать и выигрывать этот матч. Расстроены, что не получилось взять три очка.

Что говорил тренер, останется в раздевалке. На второй тайм вышли заряженные, хотели победить, вышли один за всех и все за одного. К сожалению, не вышло», — приводит слова Пруцева «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 5 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» со счётом 1:1.

После данного матча «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 21 очко после 14 матчей. «Локомотив», в свою очередь, располагается на шестой позиции, набрав также 21 очко в 14 встречах.