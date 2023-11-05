Геркус: удаление Хлусевича в матче «Локомотив» — «Спартак» абсолютно заслуженное

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал удаление защитника «Спартака» Даниила Хлусевича в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с железнодорожниками (1:1).

«Хлусевич получил абсолютно заслуженную красную карточку за свой фол последней надежды», — приводит слова Геркуса RT.

Напомним, сегодня, 5 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» со счётом 1:1.

После данного матча «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 21 очко после 14 матчей. «Локомотив», в свою очередь, располагается на шестой позиции, набрав также 21 очко в 14 встречах.