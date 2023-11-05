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Голы братьев Уильямс помогли «Атлетику» обыграть «Вильярреал»

Голы братьев Уильямс помогли «Атлетику» обыграть «Вильярреал»
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Сегодня, 5 ноября, состоялся матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» принимал «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости добились победы со счётом 3:2.

«Атлетик» вышел вперёд уже на второй минуте. Гол забил полузащитник Иньиго Руис с передачи Нико Уильямса. На 22-й минуте Нико удвоил преимущество гостей, а на 30-й минуте его брат Иньяки Уильямс забил третий гол своей команды. Футболисты «Вильярреала» почти смогли отыграться, забив два гола в концовке матча. На 86-й минуте форвард Жерар Морено забил гол, а спустя минуту он ассистировал Александру Сёрлоту.

Эта победа позволила «Атлетику» набрать 21 очко и подняться на пятое место в турнирной таблице Примеры. В активе «Вильярреала» 12 очков, команда расположилась на 13-м месте.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Испания - Примера . 12-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 3
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Руис – 2'     0:2 Уильямс – 22'     0:3 Уильямс – 30'     1:3 Морено – 86'     2:3 Сёрлот – 87'    
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