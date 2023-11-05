Чалов в телеграм-канале выложил пост, посвящённый победе ЦСКА над «Пари НН»

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов после матча 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:2) в своём телеграм-канале опубликовал пост в честь победы.

«VOLEVAYA!» — написал Чалов в телеграм-канале.

Все фото можно посмотреть в телеграм-канале Фёдора Чалова

Чалов является воспитанником армейской команды. Фёдор присоединился к основе зимой 2017 года. В 2022 году он отправлялся на правах аренды в швейцарский «Базель». После возвращения стал ключевым футболистом красно-синих. За всё время в ЦСКА Чалов сыграл 240 матчей, в которых отметился 83 голами и 40 результативными передачами.

На данный момент после 14 сыгранных матчей РПЛ ЦСКА занимает третье место и в своём активе имеет 24 очка. «Пари НН» находится на восьмой позиции с 20 баллами.