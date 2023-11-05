Тренер «Аль-Иттифака» Джеррард — о трансферах: мы прочешем всю Европу

Главный тренер саудовского «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард заявил, что клуб собирается подписать ещё футболистов из европейских чемпионатов.

«Мы прочешем всю Европу в поисках вариантов. Но нам также нужно прочесать местный чемпионат, чтобы улучшить состав и сделать его более конкурентоспособным», — приводит слова Джеррарда Goal.

В составе «Аль-Иттифака» уже выступают такие игроки, как Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум, Демарай Грей и Мусса Дембеле.

В нынешнем сезоне команда Джеррарда после 12 сыгранных матчей в саудовской Про-Лиге располагается на седьмой строчке с 21 баллом. Лидером чемпионата является «Аль-Хиляль» с 32 очками. В его составе выступают экс-игрок «Зенита» Малком, а также бывший футболист «Барселоны» и «ПСЖ» Неймар.