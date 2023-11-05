Алисон — о голе Луиса Диаса: это многое говорит о его характере, о его внутренней силе

Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался о форварде Луисе Диасе после ничьей в матче с «Лутон Таун» (1:1). Диас, чьего отца похитили в Колумбии, забил гол на 90+5-й минуте и спас клуб от поражения.

«Это многое говорит о его характере, о его внутренней силе. Не многие люди могут представить, что он сейчас переживает, хотя мы и близки с ним, конечно, мы его поддерживаем. Мы чувствуем его боль, но для него это другой уровень. Футбол иногда в трудные моменты может принести радость людям, может принести радость тому, кто борется. И я думаю, что сейчас футбол приносит Луису радость. Мы вместе с ним ради всего, что ему нужно. Он приехал, потренировался, пришёл на игру, забил для нас фантастический гол, что было очень важно. Мы с ним на 100 процентов.

Футбол всегда удивляет, иногда в хорошем смысле. Это случилось со мной, когда я переживал действительно трудный момент, произошло сегодня и случалось в другой раз с другими людьми. Когда ты на поле, ты сосредоточен на выполнении работы, я думаю, он был сосредоточен на этом, пытаясь помочь команде заработать очки. И он сделал это для нас», — приводит слова Алисона пресс-служба клуба.