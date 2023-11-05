Футболист «Монако» Александр Головин прокомментировал гол и голевую передачу в игре с «Брестом» (2:0).

«Естественно, было желание реабилитироваться за поражение в прошлом туре и перед болельщиками, и перед собой. Не хочется терять очки, поэтому сейчас рад, что сумели одержать победу.

Доволен ли тем, что принял участие в обоих голах? Прежде всего доволен тем, что выиграли. Но, конечно, приятно и то, что удаётся создавать голевые моменты, забивать. Есть взаимопонимание с партнёрами, многое получается из того, что отрабатываем на тренировках.

Можно ли сказать, что в этом сезоне являюсь лидером «Монако»? Не стал бы говорить так однозначно. Понятно, что являюсь одним из тех, кто дольше всех находится в команде, есть определённый опыт, но у нас многие ребята в зависимости от ситуации могут проявить лидерские качества и повести за собой», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.