Синицын: задача «Зенита» — наиграть костяк, куда доберут высококвалифицированных игроков

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о составе санкт-петербургского «Зенита».

«Зенит» — команда, собранная из игроков сборных, одна из самых сильных по подбору футболистов. Она будет до конца бороться за самые высокие места. Уйдёт Вендел — трансферное окно будет открыто. Постараются в любом случае усилиться. Сейчас «Зениту» важно далеко не отпустить конкурентов.

Уйдёт он или нет — зимой будет какое-то усиление. Человека два-три, наверное. Самое интересное будет весной. Сейчас у них задача, я так понимаю, по максимуму набирать очки, стараться наиграть костяк. В этот костяк будут добирать высококвалифицированных игроков, которые будут, скажем так, повышать уровень», — приводит слова Синицына Metaratings.