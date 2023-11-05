Мор: моё уважение игрокам «Спартака», которые играли до конца на победу в матче с «Локо»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор похвалил футболистов красно-белых за самоотдачу и игру в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Не было ощущения, что у «Локомотива» на одного игрока больше, скорее, наоборот. «Спартак» много атаковал, в добавленное время мяч был возле штрафной «Локомотива». Мое уважение ребятам, которые играли до конца на победу. Они показали очень хорошую игру.

Так получилось, что после удаления красно‑белые стали играть за себя и того парня, это бросалось в глаза. Успевали и в атаку убегать, и в оборону садиться. Где‑то команда после удаления прибавила», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 5 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» со счётом 1:1.

После данного матча «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 21 очко после 14 матчей. «Локомотив», в свою очередь, располагается на шестой позиции, набрав также 21 очко в 14 встречах.